Сергей Кирьяков: «Фернандеш, в отличие от Миранчуков, вряд ли заиграет в топ-клубе Европы. У него нет высокой скорости»

Бывший нападающий сборной России и «Карлсруэ» Сергей Кирьяков поделился мнением о полузащитнике Мануэле Фернандеше.

– В составе «Локомотива» есть футболисты, которые могли бы заиграть в команде калибра «Атлетико»?

– Сложный вопрос. Мой ответ будет субъективным. Здесь можно только предположить.

– Может быть, Фернандеш, которого многие называют лучшим игроком нашего чемпионата?

– Вот по нему как раз есть сомнения. Он даже в РФПЛ не самый быстрый игрок, хоть и выделяется на фоне остальных. Да, у него очень тяжело отобрать мяч, однако португалец не обладает высокой скоростью. А без нее в Европе, в топовом клубе придется очень тяжело. Вряд ли он заиграет в серьезной команде.

А вот у Миранчуков шансов больше. При условии, что они быстро адаптируются в новом чемпионате. У обоих высокая скорость. Кроме того, они, как и Фернандеш, хорошо видят поле, способны исполнить эпизод нестандартно, берут игру на себя.

Понимаете, в Европе все нужно делать в два раза быстрее, чем у нас – бежать, работать с мячом и думать, – сказал Кирьяков.