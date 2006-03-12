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    Сергей Кирьяков: «Фернандеш, в отличие от Миранчуков, вряд ли заиграет в топ-клубе Европы. У него нет высокой скорости»

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Мануэл Фернандеш Алексей Миранчук Антон Миранчук

    Бывший нападающий сборной России и «Карлсруэ» Сергей Кирьяков поделился мнением о полузащитнике «Локомотива» Мануэле Фернандеше.

    – В составе «Локомотива» есть футболисты, которые могли бы заиграть в команде калибра «Атлетико»?

    – Сложный вопрос. Мой ответ будет субъективным. Здесь можно только предположить.

    – Может быть, Фернандеш, которого многие называют лучшим игроком нашего чемпионата?

    – Вот по нему как раз есть сомнения. Он даже в РФПЛ не самый быстрый игрок, хоть и выделяется на фоне остальных. Да, у него очень тяжело отобрать мяч, однако португалец не обладает высокой скоростью. А без нее в Европе, в топовом клубе придется очень тяжело. Вряд ли он заиграет в серьезной команде.

    А вот у Миранчуков шансов больше. При условии, что они быстро адаптируются в новом чемпионате. У обоих высокая скорость. Кроме того, они, как и Фернандеш, хорошо видят поле, способны исполнить эпизод нестандартно, берут игру на себя.

    Понимаете, в Европе все нужно делать в два раза быстрее, чем у нас – бежать, работать с мячом и думать, – сказал Кирьяков.

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