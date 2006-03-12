Газзаев о назначении Дворковича председателем оргкомитета «Россия-2018»: «Это грамотное решение, у него все получится»

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи прокомментировал назначение Аркадия Дворковича на пост председателя Оргкомитета «Россия-2018».

«Аркадия Дворковича назначили председателем комитета по организации чемпионата мира, и это грамотное решение. До мундиаля осталось всего сто дней, наступает самый сложный и ответственный этап подготовки к турниру четырехлетия.

Необходимо, чтобы всеми процессами руководили профессионалы. А Дворкович прекрасно знаком со спецификой инфраструктуры футбольного хозяйства, потому я уверен, что у него все получится.

И все ведомства сегодня должны предельно ответственно подойти к этой работе, чтобы наш домашний чемпионат мира прошел на высочайшем уровне», — сказал Газзаев.