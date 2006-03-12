Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Газзаев о назначении Дворковича председателем оргкомитета «Россия-2018»: «Это грамотное решение, у него все получится»

    Теги Валерий Газзаев ЧМ-2018 Аркадий Дворкович политика

    Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев прокомментировал назначение Аркадия Дворковича на пост председателя Оргкомитета «Россия-2018».

    «Аркадия Дворковича назначили председателем комитета по организации чемпионата мира, и это грамотное решение. До мундиаля осталось всего сто дней, наступает самый сложный и ответственный этап подготовки к турниру четырехлетия.

    Необходимо, чтобы всеми процессами руководили профессионалы. А Дворкович прекрасно знаком со спецификой инфраструктуры футбольного хозяйства, потому я уверен, что у него все получится.

    И все ведомства сегодня должны предельно ответственно подойти к этой работе, чтобы наш домашний чемпионат мира прошел на высочайшем уровне», — сказал Газзаев.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться