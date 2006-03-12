Семшов о потасовке в матче с «Ахматом»: «В 2002 году я нанес игроку травму и выбил мяч. А сейчас футболисты «Арсенала» никого не трогали»

Тренер тульского Игорь Семшов поделился мнением об эпизоде с травмой Олега Иванова в концовке матча против (1:0).

Хавбек грозненцев упал на газон, однако арбитр не стал останавливать игру, в результате чего тульская команда провела атаку, которую завершила голом. Это привело к потасовке между футболистами.

– У вас был похожий момент в 2002 году – вы, будучи игроком , выбили мяч за пределы поля, когда спартаковец Митрески получил по лицу мячом.

– Это два разных эпизода. Тогда я нанес игроку травму, попав в голову. Потому и выбил мяч. А сейчас наши футболисты никого не трогали, – сказал Семшов.