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    Семшов о потасовке в матче с «Ахматом»: «В 2002 году я нанес игроку травму и выбил мяч. А сейчас футболисты «Арсенала» никого не трогали»

    Теги Олег Иванов Игорь Семшов Ахмат Арсенал Тула Владислав Безбородов

    Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов поделился мнением об эпизоде с травмой Олега Иванова в концовке матча против «Ахмата» (1:0).

    Хавбек грозненцев упал на газон, однако арбитр Владислав Безбородов не стал останавливать игру, в результате чего тульская команда провела атаку, которую завершила голом. Это привело к потасовке между футболистами.

    – У вас был похожий момент в 2002 году – вы, будучи игроком «Торпедо», выбили мяч за пределы поля, когда спартаковец Митрески получил по лицу мячом.

    – Это два разных эпизода. Тогда я нанес игроку травму, попав в голову. Потому и выбил мяч. А сейчас наши футболисты никого не трогали, – сказал Семшов.

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