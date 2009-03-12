Валерий Газзаев оценил дебютный матч Карпина на посту тренера «Ростова»

Депутат Госдумы и заслуженный тренер России Валерий Газзаев прокомментировал дебют Валерия Карпина в качестве главного тренера «Ростова».

«Пока рано делать выводы о работе Карпина в новом клубе. Игра его команды была неплохой, но оценить работу наставника можно будет только к концу сезона.

Он принял «Ростов» в экстренной ситуации, подготовил команду, и по первому матчу можно сделать больше позитивных выводов, чем негативных. Даже несмотря на поражение», — отметил Газзаев.

В матче 21-го тура чемпионата России «Ростов» уступил «Краснодару» со счетом 1:3.