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    Реал проявляет интерес к Пулишичу

    Теги Боруссия Дортмунд Реал Мадрид возможные трансферы Кристиан Пулишич

    Вингер дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич попал в сферу интересов «Реала», сообщает Bild.

    Согласно информации источника, мадридский клуб рассматривает 19-летнего американца в качестве возможной замены Гарету Бэйлу.

    Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес находится в хороших отношениях с руководством «Боруссии» и может согласовать трансфер игрока в летнее трансферное окно.

    Сумма сделки может составить 80 миллионов евро.

    Действующее соглашение Пулишича со «шмелями» рассчитано до лета 2020 года.

    Ранее сообщалось об интересе к Кристиану со стороны «Челси», «Ливерпуля» и «Баварии».

    В нынешнем сезоне американец провел 32 матча во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 3 ассиста.

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