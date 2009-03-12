Реал проявляет интерес к Пулишичу

Вингер дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич попал в сферу интересов «Реала», сообщает Bild.

Согласно информации источника, мадридский клуб рассматривает 19-летнего американца в качестве возможной замены Гарету Бэйлу.

Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес находится в хороших отношениях с руководством «Боруссии» и может согласовать трансфер игрока в летнее трансферное окно.

Сумма сделки может составить 80 миллионов евро.

Действующее соглашение Пулишича со «шмелями» рассчитано до лета 2020 года.

Ранее сообщалось об интересе к Кристиану со стороны «Челси», «Ливерпуля» и «Баварии».

В нынешнем сезоне американец провел 32 матча во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 3 ассиста.