Синхронистка Светлана Ромашина стала послом ЧМ-2018

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина стала послом Москвы на .

«Я очень люблю футбол. По цвету моей одежды можно догадаться, за какую московскую команду я болею.

Озвучивать не буду – вкусы у всех разные!» – сказала спортсменка, которая была одета в красное.

Помимо Ромашиной, послами Москвы также являются комментатор , трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева и двукратная паралимпийская чемпионка по плаванию Олеся Владыкина.