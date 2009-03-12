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    Синхронистка Светлана Ромашина стала послом ЧМ-2018

    Теги синхронное плавание ЧМ-2018 Светлана Ромашина

    Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина стала послом Москвы на ЧМ-2018.

    «Я очень люблю футбол. По цвету моей одежды можно догадаться, за какую московскую команду я болею.

    Озвучивать не буду – вкусы у всех разные!» – сказала спортсменка, которая была одета в красное.

    Помимо Ромашиной, послами Москвы также являются комментатор Дмитрий Губерниев, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева и двукратная паралимпийская чемпионка по плаванию Олеся Владыкина.

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