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    Алексей Сорокин: «Рассчитываем на появление видеоповторов в РФПЛ в следующем сезоне»

    Теги премьер-лига Россия судьи Алексей Сорокин видеоповторы

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что система видеоповторов может появиться в РФПЛ в следующем сезоне.

    «Здесь нет чего-то такого, что представляло бы для нас вызов. Есть специализированная компания, которая занимается установкой, мы со своей стороны окажем максимальное содействие в правильной инсталляции.

    Сама установка много времени не занимает, технически это не такой сложный процесс.

    Что касается сроков установки, то вряд ли система будет использоваться на тестовых матчах.

    РФПЛ уже обратилась с соответствующим обращением. Надеемся после чемпионата мира получить положительный ответ.

    Рассчитываем, что система будет использоваться в премьер-лиге уже в следующем сезоне», – сказал Сорокин.

     

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