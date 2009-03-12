Алексей Сорокин: «Рассчитываем на появление видеоповторов в РФПЛ в следующем сезоне»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что система видеоповторов может появиться в РФПЛ в следующем сезоне.
«Здесь нет чего-то такого, что представляло бы для нас вызов. Есть специализированная компания, которая занимается установкой, мы со своей стороны окажем максимальное содействие в правильной инсталляции.
Сама установка много времени не занимает, технически это не такой сложный процесс.
Что касается сроков установки, то вряд ли система будет использоваться на тестовых матчах.
РФПЛ уже обратилась с соответствующим обращением. Надеемся после чемпионата мира получить положительный ответ.
Рассчитываем, что система будет использоваться в премьер-лиге уже в следующем сезоне», – сказал Сорокин.