Власти рекомендуют калининградским работодателям сделать дни матчей ЧМ-2018 выходными

Заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов рассказал, что предприятиям рекомендуют сделать для рабочих дни матчей ЧМ-2018 выходными.
«Мы рекомендуем предприятиям для своих сотрудников в дни матчей установить или сокращенные дни, может быть, праздничные.
Чтобы все-таки наши жители смогли насладиться этой праздничной обстановкой и стать тоже участниками этих мероприятий вместе со своими семьями», – сказал Рольбинов.
Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия – Нигерия (16 июня), Сербия – Швейцария (22 июня), Испания – Марокко (25 июня) и Англия – Бельгия (28 июня).