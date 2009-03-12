Власти рекомендуют калининградским работодателям сделать дни матчей ЧМ-2018 выходными

Заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов рассказал, что предприятиям рекомендуют сделать для рабочих дни матчей выходными.

«Мы рекомендуем предприятиям для своих сотрудников в дни матчей установить или сокращенные дни, может быть, праздничные.

Чтобы все-таки наши жители смогли насладиться этой праздничной обстановкой и стать тоже участниками этих мероприятий вместе со своими семьями», – сказал Рольбинов.

Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия – Нигерия (16 июня), Сербия – Швейцария (22 июня), Испания – Марокко (25 июня) и Англия – Бельгия (28 июня).