Лукаку: «Наингголан должен сыграть на чемпионате мира»

24-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку выступил в поддержку 29-летнего полузащитника «Ромы» Раджи Наингголана.

«Наингголан должен сыграть на предстоящем чемпионате мира. Раджа обладает великолепными качествами, он один из лучших футболистов в своем амплуа. Надеюсь, что Мартинес и Раджа достигнут компромисса и оставят все разногласия в прошлом.

Для нас это очень важно, интересы команды превыше всего. Чем сильнее конкуренция, тем лучше для сборной», – заявил Лукаку в интервью Voetbalnieuws.be.