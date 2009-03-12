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    Лукаку: «Наингголан должен сыграть на чемпионате мира»

    Теги Рома Манчестер Юнайтед сборная Бельгии чемпионат мира Ромелу Лукаку Раджа Наингголан

    24-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку выступил в поддержку 29-летнего полузащитника «Ромы» Раджи Наингголана.

    «Наингголан должен сыграть на предстоящем чемпионате мира. Раджа обладает великолепными качествами, он один из лучших футболистов в своем амплуа. Надеюсь, что Мартинес и Раджа достигнут компромисса и оставят все разногласия в прошлом.

    Для нас это очень важно, интересы команды превыше всего. Чем сильнее конкуренция, тем лучше для сборной», – заявил Лукаку в интервью Voetbalnieuws.be.

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