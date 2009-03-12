Окслейд-Чемберлен о критике Анри и Невилла: «Говорить о чем-то, когда не работал со мной, немного глупо»

Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен ответил на критику Тьерри Анри и .

Анри говорил, что давно наблюдал за игроком и не понял, чем он хорош. Невилл после перехода хавбека заявил, этот трансфер – хорошая сделка для «Арсенала».

«Эти комментарии, вероятно, немного глупые. Я готов принять критику и комментарии, если в конечном итоге это поможет забивать голы. Но говорить о чем-то, когда не работал со мной, немного глупо.

У них могут быть свои мнения. Меня это не заденет. Важно то, что когда я пришел сюда, у меня был тренер Юрген Клопп, который верил в меня. Он почувствовал что-то другое, и я верил в себя. Вот почему я сделал шаг вперед.

Я достаточно взрослый и достаточно мудрый, что будут говорить не только приятные вещи. И когда у вас все будет хорошо, все будут хвалить. Но неприятно слышать что-то подобное от людей, с которыми приходится работать», – сказал Окслейд-Чемберлен.