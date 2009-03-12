Динияр Билялетдинов: «В чемпионат России пока точно не тянет»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов рассказал об игре в литовском .

– К сожалению, недавно получил травму. В ближайшее время не смогу помочь команде. А так все нормально, мне нравится в Литве.

Во вторник на тренировке потянул приводящую мышцу. Сейчас прохожу реабилитацию, но недели две-три точно придется пропустить.

– Недавно сообщалось, что вас звал норвежский клуб «Сарпсборг 08». Почему в итоге не перешли?

– Скажу так – особого смысла переходить не было.

– Из-за уровня чемпионата?

– В том числе. Но и в финансовом плане ничего не выигрывал. Прежде, чем принять какое-либо решение, я посоветовался с людьми, которые играли в Норвегии. Оказалось, что жизнь там в три раза дороже, чем здесь. И какой смысл уходить? По ценам там сопоставимо разве только со Швейцарией.

– Из чемпионата России не было предложений?

– Если честно, даже не велась работа в этом направлении. Хочется посмотреть другие чемпионаты.

– Неужели вообще не тянет обратно в премьер-лигу?

– Пока точно нет! – сказал Билялетдинов.