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    Динияр Билялетдинов: «В чемпионат России пока точно не тянет»

    Теги Динияр Билялетдинов премьер-лига Россия высшая лига Литва Тракай

    Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов рассказал об игре в литовском «Тракае».

    – К сожалению, недавно получил травму. В ближайшее время не смогу помочь команде. А так все нормально, мне нравится в Литве.

    Во вторник на тренировке потянул приводящую мышцу. Сейчас прохожу реабилитацию, но недели две-три точно придется пропустить.

    – Недавно сообщалось, что вас звал норвежский клуб «Сарпсборг 08». Почему в итоге не перешли?

    – Скажу так – особого смысла переходить не было.

    – Из-за уровня чемпионата?

    – В том числе. Но и в финансовом плане ничего не выигрывал. Прежде, чем принять какое-либо решение, я посоветовался с людьми, которые играли в Норвегии. Оказалось, что жизнь там в три раза дороже, чем здесь. И какой смысл уходить? По ценам там сопоставимо разве только со Швейцарией.

    – Из чемпионата России не было предложений?

    – Если честно, даже не велась работа в этом направлении. Хочется посмотреть другие чемпионаты.

    – Неужели вообще не тянет обратно в премьер-лигу?

    – Пока точно нет! – сказал Билялетдинов.

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