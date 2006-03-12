Глава ФФУ: «Сделаем все, чтобы финал ЛЧ в Киеве был лучшим в истории»

Президент Федерации футбола Украины ( ) Андрей Павелко рассказал о подготовке к финалу Лиги чемпионов, который пройдет 26 мая в Киеве.

«Множество людей было занято делом Мариуполя, для нас это было принципиально. Наша федерация показала, что мы можем защищать интересы Украины на самом высоком уровне. Конечно, было потрачено много сил, но вся эта ситуация нас закалила.

Подготовка к финалу Лиги чемпионов уже на финишной прямой. Подготовка была продуктивной, мы идем по графику, если не будет форс-мажорных обстоятельств.

Федерация футбола Украины сделает все, чтобы финал Лиги чемпионов был лучшим в истории УЕФА», – сказал Павелко.