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    Ходжсон о 2-м подряд поражении «Кристал Пэлас» на последних минутах: «Это День сурка»

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Рой Ходжсон Кристал Пэлас

    Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон высказался после поражения от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в матче АПЛ, по ходу которого лондонцы вели 2:0.

    «Это День сурка. Мы вновь остались без очков и, как и в матче с «Тоттенхэмом» (0:1), думаю, заслуживали большего. Я рассчитывал, что сыграем хотя бы вничью, но мы опять остались ни с чем. Чувствую опустошенность и обиду за игроков.

    Мы отдали игру «МЮ». Если бы сыграли вничью, не думаю, что кто-нибудь, включая Моуринью, назвал бы ее позорной. Будем рады, если по окончании сезона окажемся на очко выше зоны вылета», – сказал Ходжсон.

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