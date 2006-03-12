Ходжсон о 2-м подряд поражении «Кристал Пэлас» на последних минутах: «Это День сурка»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон высказался после поражения от (2:3) в матче АПЛ, по ходу которого лондонцы вели 2:0.

«Это День сурка. Мы вновь остались без очков и, как и в матче с «Тоттенхэмом» (0:1), думаю, заслуживали большего. Я рассчитывал, что сыграем хотя бы вничью, но мы опять остались ни с чем. Чувствую опустошенность и обиду за игроков.

Мы отдали игру «МЮ». Если бы сыграли вничью, не думаю, что кто-нибудь, включая Моуринью, назвал бы ее позорной. Будем рады, если по окончании сезона окажемся на очко выше зоны вылета», – сказал Ходжсон.