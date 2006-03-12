Бьелса должен выплатить «Лиллю» 300 тысяч евро за возмещение ущерба

Бывший главный тренер «Лилля» по решению суда обязан выплатить клубу 300 тысяч евро за возмещение ущерба.

Бьелса намерен обжаловать решение. Следующее заседание пройдет 13 марта.

Ранее тренер подал иск в суд с целью взыскать с 18,6 миллиона евро в качестве компенсации за увольнение. Однако клуб подал встречный иск.

«Лилль» еще в ноябре отстранил Бьелсу от руководства командой за поездку без разрешения в Чили к больному другу, который позже скончался.

В середине декабря клуб официально уволил тренера.