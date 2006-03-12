Мать футболиста лондонского «Арсенала» стала бомжом

У матери полузащитника лондонского «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлса нет средств к существованию. Об этом сообщает The Mirror.

38-летняя Джули Найлс вынуждена жить в металлическом контейнере площадью три квадратных метра и пробираться мимо охранников металлобазы, пишет издание.

«Мой сын Эйнсли мог бы купить мне квартиру с двухнедельной или двухмесячной зарплаты. Бывают времена, когда я сижу там и плачу», — сказала Джули Найлс. 20-летний Мэйтленд-Найлс получает 30 тысяч фунтов стерлингов в неделю и живет в апартаментах стоимостью 700 тысяч фунтов вместе с братом.