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    Мать футболиста лондонского «Арсенала» стала бомжом

    Теги премьер-лига Англия Арсенал

    У матери полузащитника лондонского «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлса нет средств к существованию. Об этом сообщает The Mirror.

    38-летняя Джули Найлс вынуждена жить в металлическом контейнере площадью три квадратных метра и пробираться мимо охранников металлобазы, пишет издание.

    «Мой сын Эйнсли мог бы купить мне квартиру с двухнедельной или двухмесячной зарплаты. Бывают времена, когда я сижу там и плачу», — сказала Джули Найлс. 20-летний Мэйтленд-Найлс получает 30 тысяч фунтов стерлингов в неделю и живет в апартаментах стоимостью 700 тысяч фунтов вместе с братом.

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