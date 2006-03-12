Денис Попов: «Все с радостью возвращаются в ЦСКА, а у «Зенита» такого нет. Оттуда мало кто уходит по-хорошему»

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов сравнил атмосферу в московской команде и «Зените».

«Игроки ЦСКА бьются друг за друга. За счет этого добиваются результата практически одним и тем же составом на протяжении длительного времени, только лишь с точечными изменениями.

Посмотрите, как все с радостью возвращаются в ЦСКА! Тот же Муса говорит: «Ура, я вернулся!». Вагнер: «Если меня только позовут в стан армейцев — я сразу же поеду туда с чемоданом!».

У «Зенита» такого нет — и это констатация факта. Из питерского клуба мало кто уходит по-хорошему, и потом бывших игроков обычно там добрым словом не вспоминают», — сказал Попов.