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    Денис Попов: «Все с радостью возвращаются в ЦСКА, а у «Зенита» такого нет. Оттуда мало кто уходит по-хорошему»

    Теги ЦСКА Зенит Вагнер Лав Денис Попов премьер-лига Россия Ахмед Муса

    Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов сравнил атмосферу в московской команде и «Зените».

    «Игроки ЦСКА бьются друг за друга. За счет этого добиваются результата практически одним и тем же составом на протяжении длительного времени, только лишь с точечными изменениями.

    Посмотрите, как все с радостью возвращаются в ЦСКА! Тот же Муса говорит: «Ура, я вернулся!». Вагнер: «Если меня только позовут в стан армейцев — я сразу же поеду туда с чемоданом!».

    У «Зенита» такого нет — и это констатация факта. Из питерского клуба мало кто уходит по-хорошему, и потом бывших игроков обычно там добрым словом не вспоминают», — сказал Попов.

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