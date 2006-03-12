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    Капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил фанатам, назвавшим его проституткой

    Теги Спартак Локомотив Денис Глушаков

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал поведение болельщиков «Локомотива» во время матча команд в рамках 21-го тура Российской футбольной Премьер-лиги.

    «Меня, [Александра] Самедова и [Андрея] Ещенко вновь оскорбляли? Правда?! Не слышал. Видел только, что они баннерами с нашими портретами размахивали. Так что спасибо болельщикам «Локо», что не забывают. Мы тоже вас помним», — сообщил корреспонденту издания Глушаков.

    Во время матча болельщики «Локомотива» демонстрировали портреты бывших игроков клуба, в настоящий момент выступающих в составе красно-белых, и скандировали: «Проститутки играют в «Спартаке»».

    Встреча «Локомотива» и «Спартака» завершилась нулевой ничьей. Железнодорожники продолжают лидировать в РФПЛ, «Спартак» разместился на третьей строчке турнирной таблицы.

    Глушаков защищал цвета «Локомотива» с 2008-го по 2013 год. Самедов, будучи воспитанником «Спартака», дважды за карьеру становился игроком «Локомотива» — в сезоне-2008, а также с 2012-го по 2017 год. Ещенко выступал в составе железнодорожников с 2011-го по 2013 год.

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