Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Фанаты «Амкара» устроят флешмоб в поддержку Попова, назвавшего «Зенит» бомжами

    Теги Зенит Амкар Алексей Попов премьер-лига Россия

    Болельщики пермского «Амкара» собираются устроить флешмоб в поддержку бывшего защитника клуба Алексея Попова, назвавшего «Зенит» бомжами после матча 21-го тура РФПЛ между командами (0:0).

    Как сообщает «Комсомольская Правда – Пермь», заявление «Амкара», в котором клуб принёс публичные извинения перед «Зенитом» и его футболистами, вызвало недовольство у болельщиков пермской команды. Фанаты намерены устроить флешмоб #ПоповПрав на ближайшем матче клуба – с тульским «Арсеналом» в 22-м туре чемпионата России.

    После матча «Зенита» с «Амкаром» Попов назвал петербургский клуб бомжами, после чего красно-чёрные выступили с официальными извинениями перед сине-бело-голубыми.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться