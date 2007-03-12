Фанаты «Амкара» устроят флешмоб в поддержку Попова, назвавшего «Зенит» бомжами

Болельщики пермского «Амкара» собираются устроить флешмоб в поддержку бывшего защитника клуба Алексея Попова, назвавшего «Зенит» бомжами после матча 21-го тура РФПЛ между командами (0:0).

Как сообщает «Комсомольская Правда – Пермь», заявление «Амкара», в котором клуб принёс публичные извинения перед «Зенитом» и его футболистами, вызвало недовольство у болельщиков пермской команды. Фанаты намерены устроить флешмоб #ПоповПрав на ближайшем матче клуба – с тульским «Арсеналом» в 22-м туре чемпионата России.

После матча «Зенита» с «Амкаром» Попов назвал петербургский клуб бомжами, после чего красно-чёрные выступили с официальными извинениями перед сине-бело-голубыми.