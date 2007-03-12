Радимов — Зырянову: «С двойной победой! Над «Балтикой» и над «непрухой»

Тренер «Зенита» Владислав Радимов поздравил нового главного тренера «Зенита-2» Константина Зырянова с победой над «Балтикой» в матче 26-го тура ФНЛ​ (1:0). Эта победа стала для команды первой на выезде в этом сезоне.

«Георгич! С двойной победой! Над «Балтикой» и над «непрухой»: 0:1 – первая гостевая победа «Зенита-2» в этом сезоне! Дебют нового главного тренера «Зенита-2» Константина Зырянова засчитан на отлично! Друг, горд за тебя! Уверен — вытащишь команду со дна таблицы! Вырулишь, справишься и пойдешь дальше, покорять новые вершины! А классные тренеры, Анвер Конеев и Костя Лобов, которые рядом с тобой и которые помогают тебе, вскоре сами станут крутыми главными тренерами — оглянуться не успеешь! Короче, поздравляю, друзья!» — написал Радимов в Инстаграме.