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    Вальверде о травме Иньесты: «Такого уникального игрока невозможно заменить»

    Теги Барселона Андрес Иньеста Эрнесто Вальверде примера Испания травмы

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Атлетико» (1:0) в матче чемпионата Испании прокомментировал травму капитана команды Андреса Иньесты, замененного на 36-й минуте из-за травмы задней поверхности правого бедра.

    «С Андресом, как и с Месси, никто не сравнится. Такого уникального игрока невозможно заменить.

    Нужно подождать, посмотрим, что покажет МРТ. Похоже на надрыв мышцы, но будем надеяться, что все не так серьезно. Андрес знает, как привести себя в порядок. Сегодня он играл прекрасно», – сказал Вальверде.

    Иньеста может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (первая игра – 1:1), который пройдет 14 марта.

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