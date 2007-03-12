Иньеста пропустит не менее 3 недель и не сыграет в матче с «Челси»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, замененный в игре чемпионата Испании с «Атлетико» (1:0) из-за повреждения задней поверхности бедра, выбыл на 3–4 недели.
По информации Catalunya Radio, если надрыв мышцы подтвердится, 33-летний испанец пропустит целый месяц.
Таким образом, Иньеста не примет участия в матчах Ла Лиги с «Малагой», «Атлетиком» и, скорее всего, с «Севильей», а также в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (первая игра – 1:1).
Кроме того, хавбек наверняка пропустит товарищеские матчи с Германией и Аргентиной, которые состоятся 23 и 27 марта.
Степень серьезности травмы Иньесты станет известна сегодня после углубленного медобследования.