Иньеста пропустит не менее 3 недель и не сыграет в матче с «Челси»

Полузащитник «Барселоны» , замененный в игре чемпионата Испании с «Атлетико» (1:0) из-за повреждения задней поверхности бедра, выбыл на 3–4 недели.

По информации Catalunya Radio, если надрыв мышцы подтвердится, 33-летний испанец пропустит целый месяц.

Таким образом, Иньеста не примет участия в матчах Ла Лиги с «Малагой», «Атлетиком» и, скорее всего, с «Севильей», а также в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с (первая игра – 1:1).

Кроме того, хавбек наверняка пропустит товарищеские матчи с Германией и Аргентиной, которые состоятся 23 и 27 марта.

Степень серьезности травмы Иньесты станет известна сегодня после углубленного медобследования.