Галактионов о потасовке в конце матча с «Арсеналом»: «Надеялись, что есть уважение друг к другу, все едят один хлеб»

Главный тренер «Ахмата» Михаил Галактионов подвел итоги матча 21-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:1).

– Сложно что-то говорить. Игра как по качеству, так и по количеству созданных моментов должна была сложиться по-другому. Особенно во втором тайме. Но в итоге мы уступили. Упрекнуть своих футболистов мне не в чем, по качеству игры получился неплохой матч. Но итог неутешительный.

– Что случилось на 90-й минуте, в чем причина потасовки после гола?

– Причину вы все, наверное, видели. Наш игрок получил повреждение, все остановились в надежде на то, что есть некое уважение друг к другу, к партнерам, которые делают одно дело, едят один хлеб. К сожалению, принципы фейр-плей не у всех работают.

– Но ведь свистка в том эпизоде не последовало.

– Я не готов с вами дискутировать.

– Вы сказали, что у «Арсенала» было всего два подхода за игру. Вы считаете уместным так комментировать игру соперника?

– Мы поздравляем «Арсенал» с победой. Спасибо, до свидания, – сказал Галактионов.