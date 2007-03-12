Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Галактионов о потасовке в конце матча с «Арсеналом»: «Надеялись, что есть уважение друг к другу, все едят один хлеб»

    Теги

    Главный тренер «Ахмата» Михаил Галактионов подвел итоги матча 21-го тура чемпионата России с  тульским «Арсеналом» (0:1).

    – Сложно что-то говорить. Игра как по качеству, так и по количеству созданных моментов должна была сложиться по-другому. Особенно во втором тайме. Но в итоге мы уступили. Упрекнуть своих футболистов мне не в чем, по качеству игры получился неплохой матч. Но итог неутешительный.

    – Что случилось на 90-й минуте, в чем причина потасовки после гола?

    – Причину вы все, наверное, видели. Наш игрок получил повреждение, все остановились в надежде на то, что есть некое уважение друг к другу, к партнерам, которые делают одно дело, едят один хлеб. К сожалению, принципы фейр-плей не у всех работают.

    – Но ведь свистка в том эпизоде не последовало.

    – Я не готов с вами дискутировать.

    – Вы сказали, что у «Арсенала» было всего два подхода за игру. Вы считаете уместным так комментировать игру соперника?

    – Мы поздравляем «Арсенал» с победой. Спасибо, до свидания, – сказал Галактионов.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться