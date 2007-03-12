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    Эрнесто Вальверде: «Не хочу представлять, что было бы, если Месси оказался бы в «Атлетико»

    Теги Барселона Атлетико Лионель Месси Эрнесто Вальверде примера Испания

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Атлетико» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Испании.

    «Это был важный матч с точки зрения положения в турнирной таблице. Отрыв в 8 очков – это уже не то же, что отрыв в 2 балла. Мы сделали шаг вперед.

    Я горжусь, прежде всего, тем, как мы сражались. Победить было сложно, потому что у «Атлетико» отличная защита.

    В мире нет игрока, подобного Месси. Не хочу представлять, что было бы, если бы он был в «Атлетико», – сказал Вальверде.

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