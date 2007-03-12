Эрнесто Вальверде: «Не хочу представлять, что было бы, если Месси оказался бы в «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Испании.

«Это был важный матч с точки зрения положения в турнирной таблице. Отрыв в 8 очков – это уже не то же, что отрыв в 2 балла. Мы сделали шаг вперед.

Я горжусь, прежде всего, тем, как мы сражались. Победить было сложно, потому что у «Атлетико» отличная защита.

В мире нет игрока, подобного Месси. Не хочу представлять, что было бы, если бы он был в «Атлетико», – сказал Вальверде.