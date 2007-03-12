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    Диего Симеоне: «Если бы Месси вышел в футболке «Атлетико», победили бы мы»

    Теги Барселона Атлетико Лионель Месси примера Испания Диего Симеоне

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1) в матче 27-го тура чемпионата Испании.

    «Этот матч напомнил первую игру в этом сезоне. Они доминировали в первом тайме, нам удалось отыграться. Матчи похожи. Разница лишь в том, что тогда сыграли вничью, а теперь проиграли с минимальным счетом. 

    Ухожу с чувством, что команда работает. Во втором тайме мы увидели отличную реакцию с нашей стороны, но мы не смогли реализовать моменты.

    Месси – совсем другой игрок. Если бы он вышел на поле в нашей форме, победителями были бы мы», – сказал Симеоне.

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