Диего Симеоне: «Если бы Месси вышел в футболке «Атлетико», победили бы мы»

Главный тренер Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1) в матче 27-го тура чемпионата Испании.

«Этот матч напомнил первую игру в этом сезоне. Они доминировали в первом тайме, нам удалось отыграться. Матчи похожи. Разница лишь в том, что тогда сыграли вничью, а теперь проиграли с минимальным счетом.

Ухожу с чувством, что команда работает. Во втором тайме мы увидели отличную реакцию с нашей стороны, но мы не смогли реализовать моменты.

Месси – совсем другой игрок. Если бы он вышел на поле в нашей форме, победителями были бы мы», – сказал Симеоне.