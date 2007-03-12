Эрнесто Вальверде: «Победа над «Атлетико» не стала определяющей, но мы на шаг ближе к титулу»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал интервью после победы над мадридским «Атлетико» (1:0).

«Это был очень важный матч. Отрыв в 8 очков не является определяющим, но мы безусловно сделали шаг вперед на пути к титулу. Посмотрим, что будет дальше.

Я горжусь игрой команды. В подобных матчах мы должны действовать аккуратно. Все шло по нашему сценарию. Было тяжело, потому что «Атлетико» отлично обороняется. Потихоньку мы двигались вперед. Мы знали, что игра будет сложной, особенно после прошедшей недели. У «Атлетико» не было опасных моментов, но, несмотря на это, в их команде есть хорошие нападающие. Нам пришлось попотеть, чтобы победить у «Атлетико».

Конечно, с такими футболистами как у «Атлетико» чувствуешь, что они в любой момент могут забить», — сказал Вальверде.