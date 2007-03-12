Александр Точилин: «Индивидуальные ошибки одной команды и индивидуальное мастерство другой дали такой результат»

Александр Точилин, главный тренер «Динамо СПб», поделился эмоциями после поражения от «Крыльев Советов» (1:3) на своем поле.

- При равной игре, к сожалению, уступили. Индивидуальные ошибки одной команды и индивидуальное мастерство другой дали такой результат. В начале второго тайма даже играли с преимуществом, сравняли счет, но после второго гола исправить ситуацию заменами не получилось.

- Как оцениваете игру новичков – Дворникова и Ходжаниязова?

- Пока рано их оценивать. Последний провел в целом достаточно хороший матч. Что касается Дворникова, раз я сказал, что замены сегодня не сработали, будем ждать от него более качественной игры в следующих играх.