Кирилл Капленко: «Сегодня особо не обращал внимание на то, что играю против Торбинского»

Полузащитник сине-бело-голубых Кирилл Капленко рассказал о победе над «Балтикой» (0:1) и противостоянии с Торбинским.

— Насколько сегодняшняя победа важна для команды?

— Важность этой победы трудно переоценить, нам было необходимо сегодня выигрывать. В такой тяжелой игре нам удалось показать свой характер и победить.

— В чем состоял план на игру?

— Тренерский штаб подробно рассказал нам, как должен действовать соперник, и мы ожидали именно такой игры, с длинными забросами вперед, поэтому старались сдерживать их нападающего и играть в свой футбол.

— Вы действовали в центре поля против Торбинского. Сложно было?

— Торбинского еще помню по временам, когда я был в «Краснодаре». Это очень хороший футболист, но сегодня особо не обращал внимание на то, что играю против него.

— Верили во втором тайме, что удастся выиграть?

— Я знал что мы забьем.

— Психологически команде теперь будет полегче после такого результата?

— Я думаю, да, психологически это очень важная победа, после нее мы будем верить в себя еще больше.