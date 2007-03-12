Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Кирилл Капленко: «Сегодня особо не обращал внимание на то, что играю против Торбинского»

    Теги Дмитрий Торбинский Балтика Зенит-2 Кирилл Капленко

    Полузащитник сине-бело-голубых Кирилл Капленко рассказал о победе над «Балтикой» (0:1) и противостоянии с Торбинским.

    — Насколько сегодняшняя победа важна для команды?

    — Важность этой победы трудно переоценить, нам было необходимо сегодня выигрывать. В такой тяжелой игре нам удалось показать свой характер и победить.

    — В чем состоял план на игру?

    — Тренерский штаб подробно рассказал нам, как должен действовать соперник, и мы ожидали именно такой игры, с длинными забросами вперед, поэтому старались сдерживать их нападающего и играть в свой футбол.

    — Вы действовали в центре поля против Торбинского. Сложно было?

    — Торбинского еще помню по временам, когда я был в «Краснодаре». Это очень хороший футболист, но сегодня особо не обращал внимание на то, что играю против него.

    — Верили во втором тайме, что удастся выиграть?

    — Я знал что мы забьем.

    — Психологически команде теперь будет полегче после такого результата?

    — Я думаю, да, психологически это очень важная победа, после нее мы будем верить в себя еще больше.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться