Определились шестерки второго этапа чемпионата Украины

Стали известны команды, которые поведут борьбу за награды первенства УПЛ и путевки в еврокубки, а также те, кому придется сражаться за выживание.

После того, как Мариуполь в матче двадцать второго тура чемпионата Украины обыграл Олимпик, стал известен окончательный состав первой и второй шестерок на втором этапе первенства УПЛ.

Борьбу за награды и путевки в еврокубки поведут Шахтер, Динамо, Ворскла, Заря, Верес и Мариуполь.

В битве за выживание примут участие Олимпик, Александрия, Карпаты, Зирка, Черноморец и Сталь.