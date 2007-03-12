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    baltika

    Определились шестерки второго этапа чемпионата Украины

    Теги Динамо Киев Шахтер Ворскла Мариуполь Заря Верес

    Стали известны команды, которые поведут борьбу за награды первенства УПЛ и путевки в еврокубки, а также те, кому придется сражаться за выживание.

    После того, как Мариуполь в матче двадцать второго тура чемпионата Украины обыграл Олимпик, стал известен окончательный состав первой и второй шестерок на втором этапе первенства УПЛ.

    Борьбу за награды и путевки в еврокубки поведут Шахтер, Динамо, Ворскла, Заря, Верес и Мариуполь.

    В битве за выживание примут участие Олимпик, Александрия, Карпаты, Зирка, Черноморец и Сталь.

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