Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Робби Кин возглавил индийский «Атлетико» и будет играющим тренером

    Теги Робби Кин Эшли Вествуд высшая лига Индия Атлетико де Колката

    Бывший нападающий сборной Ирландии, «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» Робби Кин стал главным тренером индийского клуба «Атлетико» из Калькутты.

    Это первый опыт работы тренером для 37-летнего Кина, у которого есть тренерская лицензия УЕФА категории А. В клубе он сменит бывшего защитника клуба «Шеффилд Уэнсдей» Эшли Вествуда.

    Он выступит в качестве играющего тренера в ближайшем матче «Атлетико» в индийской Суперлиге против «Норт-Ист Юнайтед» Авраама Гранта.

    В последних 6 играх Кин забил 5 голов в чемпионате Индии.

    Примечательно, что в начале сезона «Атлетико» тренировал еще один известный английский нападающий Тедди Шерингем, но был уволен после того, как выиграл всего три игры из 10 на старте сезона.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться