Красивый гол Люка де Йонга ударом через себя помог ПСВ разгромить «Утрехт»

Нападающий ПСВ Люк де Йонг в матче 26-го тура чемпионата Голландии против «Утрехта» (3:0) отметился красивейшим голом.

На 22-й минуте матча голландец эффектным ударом через себя замкнул передачу с правого фланга от Сантьяго Арьяса. Гол де Йонга стал вторым в матче. Первый гол на счету защитника «Утрехта» Рамона Леувина, однако футболист забил в свои ворота. Точку в матче поставил Стевен Бергвейн после голевого паса от того же Арьяса.

После 26 туров ПСВ лидирует в турнирной таблице. Идущий вторым «Аякс» отстает на 10 очков, однако клуб из Амстердама имеет игру в запасе. «Утрехт» остался на четвертом месте.