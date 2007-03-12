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    Красивый гол Люка де Йонга ударом через себя помог ПСВ разгромить «Утрехт»

    Теги высшая лига Голландия ПСВ Аякс Утрехт Люк де Йонг Стевен Бергвейн

    Нападающий ПСВ Люк де Йонг в матче 26-го тура чемпионата Голландии против «Утрехта» (3:0) отметился красивейшим голом.

    На 22-й минуте матча голландец эффектным ударом через себя замкнул передачу с правого фланга от Сантьяго Арьяса. Гол де Йонга стал вторым в матче. Первый гол на счету защитника «Утрехта» Рамона Леувина, однако футболист забил в свои ворота. Точку в матче поставил Стевен Бергвейн после голевого паса от того же Арьяса.

    После 26 туров ПСВ лидирует в турнирной таблице. Идущий вторым «Аякс» отстает на 10 очков, однако клуб из Амстердама имеет игру в запасе. «Утрехт» остался на четвертом месте.

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