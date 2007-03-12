Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Роман Бабаев: «ЦСКА хотел вернуть Чернова из «Урала», но он просил оставить его там»

    Теги ЦСКА Виктор Васин премьер-лига Россия Урал Роман Бабаев Никита Чернов

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб хотел вернуть из аренды в «Урале» защитника Никиту Чернова после серьезной травмы Виктора Васина.

    «У нас было желание вернуть Чернова из «Урала», но сам Никита до травмы Васина просил оставить его в Екатеринбурге для получения игровой практики. Поэтому решили не пытаться.

    Кроме того, опция возврата действовала до определенного срока и было не совсем корректно по отношению к «Уралу» в последний день трансферного окна пытаться забрать игрока. Они имели все основания для отказа», – сообщил Бабаев. 

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться