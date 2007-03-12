Роман Бабаев: «ЦСКА хотел вернуть Чернова из «Урала», но он просил оставить его там»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб хотел вернуть из аренды в «Урале» защитника после серьезной травмы Виктора Васина.

«У нас было желание вернуть Чернова из , но сам Никита до травмы Васина просил оставить его в Екатеринбурге для получения игровой практики. Поэтому решили не пытаться.

Кроме того, опция возврата действовала до определенного срока и было не совсем корректно по отношению к «Уралу» в последний день трансферного окна пытаться забрать игрока. Они имели все основания для отказа», – сообщил Бабаев.