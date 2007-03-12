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    Гусев: «Шансы ЦСКА и «Лиона» 50 на 50»

    Теги ЦСКА Лион Ролан Гусев премьер-лига Россия Лига Европы сборная России

    Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев прокомментировал прокомментировал предстоящее противостояние армейцев с французским «Лионом» в Лиге Европы.

    «В данный момент шансы 50 на 50. Сложно предугадать, как сложится это противостояние и первая игра. Конечно, «Лион» — непростая команда, финал Лиги Европы вообще пройдет на их поле, что служит этому коллективу дополнительной мотивацией.

    Поэтому армейцам будет непросто, однако я считаю, что в данный момент шансы равны. Кто будет лучше готов 8 числа физически, психологически, тот и победит», — сказал Гусев.

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