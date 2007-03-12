Гусев: «Шансы ЦСКА и «Лиона» 50 на 50»

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев прокомментировал прокомментировал предстоящее противостояние армейцев с французским «Лионом» в Лиге Европы.

«В данный момент шансы 50 на 50. Сложно предугадать, как сложится это противостояние и первая игра. Конечно, «Лион» — непростая команда, финал Лиги Европы вообще пройдет на их поле, что служит этому коллективу дополнительной мотивацией.

Поэтому армейцам будет непросто, однако я считаю, что в данный момент шансы равны. Кто будет лучше готов 8 числа физически, психологически, тот и победит», — сказал Гусев.