Пономарев: «Муса и Витиньо растерзают «Лион»

Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал предстоящее противостояние армейцев с французским «Лионом» в Лиге Европы.

«Французы в своем национальном первенстве идут на четвертом месте, но оборона у них слабая, я наблюдал за ними несколько раз, и у них регулярно в защите возникают какие-то проблемы и появляются ошибки.

Думаю, Витиньо и Ахмед Муса их растерзают, поскольку их защитники не такие быстрые. Так что игра в обороне «Лиона» может стать для ЦСКА важным фактором», — сказал Пономарев.