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    Пономарев: «Муса и Витиньо растерзают «Лион»

    Теги ЦСКА Лион премьер-лига Россия Лига Европы Ахмед Муса Витиньо

    Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал предстоящее противостояние армейцев с французским «Лионом» в Лиге Европы.

    «Французы в своем национальном первенстве идут на четвертом месте, но оборона у них слабая, я наблюдал за ними несколько раз, и у них регулярно в защите возникают какие-то проблемы и появляются ошибки.

    Думаю, Витиньо и Ахмед Муса их растерзают, поскольку их защитники не такие быстрые. Так что игра в обороне «Лиона» может стать для ЦСКА важным фактором», — сказал Пономарев.

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