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    Андреас Гранквист: «Думаю, я такой же полезный для «Краснодара», как Вернблум – для ЦСКА»

    Теги ЦСКА Андреас Гранквист премьер-лига Россия Краснодар Понтус Вернблум

    Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист сравнил себя с полузащитником ЦСКА Понтусом Вернблумом и рассказал о планах на будущее.

    – В ЦСКА играет Понтус Вернблум, ваш соотечественник, который, являясь опорным полузащитником, хорошо играет в атаке. Может, вам тоже так играть?

    – Его можно много где увидеть – он и в обороне играет, и в атаке. Он хороший парень, и в ЦСКА оправдывает себя на все 100. Я думаю, я тоже такой же полезный для «Краснодара». А где я буду играть, на какой позиции – поживем, увидим.

     – Что скажете о своем будущем?

    – На 99,9 процентов все решено. Я уже подписал контракт со своим прежним клубом «Хельсинборгом», и после окончания сезона здесь я со своей супругой и дочерью уеду обратно на родину.

    – Здесь больше вопрос в финансах или быте?

    – Нет, здесь финансовая сторона вообще никаким образом не затронута. У меня очень хорошие отношения с президентом клуба, но просто так получилось, что я в «Краснодаре» уже 5 лет играю и не живу постоянно в Швеции уже 12 лет.

    Чувствую, что настало время вернуться назад. Плюс моя супруга беременна вторым ребенком, мы ожидаем его появления в июле. Мы приняли взвешенное решение вернуться назад на родину, – сказал Гранквист.

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