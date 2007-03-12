Андреас Гранквист: «Думаю, я такой же полезный для «Краснодара», как Вернблум – для ЦСКА»

Защитник Андреас Гранквист сравнил себя с полузащитником ЦСКА Понтусом Вернблумом и рассказал о планах на будущее.

– В ЦСКА играет Понтус Вернблум, ваш соотечественник, который, являясь опорным полузащитником, хорошо играет в атаке. Может, вам тоже так играть?

– Его можно много где увидеть – он и в обороне играет, и в атаке. Он хороший парень, и в ЦСКА оправдывает себя на все 100. Я думаю, я тоже такой же полезный для «Краснодара». А где я буду играть, на какой позиции – поживем, увидим.

– Что скажете о своем будущем?

– На 99,9 процентов все решено. Я уже подписал контракт со своим прежним клубом «Хельсинборгом», и после окончания сезона здесь я со своей супругой и дочерью уеду обратно на родину.

– Здесь больше вопрос в финансах или быте?

– Нет, здесь финансовая сторона вообще никаким образом не затронута. У меня очень хорошие отношения с президентом клуба, но просто так получилось, что я в «Краснодаре» уже 5 лет играю и не живу постоянно в Швеции уже 12 лет.

Чувствую, что настало время вернуться назад. Плюс моя супруга беременна вторым ребенком, мы ожидаем его появления в июле. Мы приняли взвешенное решение вернуться назад на родину, – сказал Гранквист.