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    Дмитрий Скопинцев: «Ростов» рассчитывал на другой результат»

    Теги Ростов премьер-лига Россия болельщики Краснодар Дмитрий Скопинцев

    Полузащитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:3) в матче 21-го тура чемпионата России. 

    – Тренерский штаб хорошо подготовил нас физически. Дебют мог быть и лучше, все-таки мы рассчитывали на другой результат.

    – Сегодня ты активно подключался в атаку. Установка тренерского штаба? 

    – Я должен часто делать это, учитывая свою позицию на поле.

    Фанатов было очень много – больше трех тысяч! Жаль, что не удалось их порадовать.

    Хочу попросить болельщиков, чтобы они оставались с нами и продолжали поддерживать команду. Очень ждем их на стадионе на домашнем матче против «Зенита». Постараемся реабилитироваться и порадовать зрителей своей игрой, – сказал Скопинцев.

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