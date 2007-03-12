Дмитрий Скопинцев: «Ростов» рассчитывал на другой результат»

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев прокомментировал поражение от (1:3) в матче 21-го тура чемпионата России.

– Тренерский штаб хорошо подготовил нас физически. Дебют мог быть и лучше, все-таки мы рассчитывали на другой результат.

– Сегодня ты активно подключался в атаку. Установка тренерского штаба?

– Я должен часто делать это, учитывая свою позицию на поле.

Фанатов было очень много – больше трех тысяч! Жаль, что не удалось их порадовать.

Хочу попросить болельщиков, чтобы они оставались с нами и продолжали поддерживать команду. Очень ждем их на стадионе на домашнем матче против «Зенита». Постараемся реабилитироваться и порадовать зрителей своей игрой, – сказал Скопинцев.