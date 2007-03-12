Райан Сессеньон: «Я равняюсь на Люка Шоу и Гарета Бэйла»

Восходящая звезда «Фулхэма» Райан Сессеньон признался, что его кумиром был крайний защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу и нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл.

«Кто был моим кумиром? Люк Шоу. Правда! Я всегда равнялся на двух игроков: Люка Шоу и Гарета Бэйла. Когда Шоу выступал на позиции левого защитника в «Саутгемптоне», я обожал наблюдать, как он бороздит весь фланг, создает моменты и забивает голы. Мне хотелось ему подражать. То же самое и с Гаретом Бэйлом», — сообщил Сессеньон The Telegraph.

В этом сезоне 17-летний англичанин демонстрирует впечатляющую игру, став по-настоящему желанной целью для многих клубов Английской премьер-лиги.