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    Райан Сессеньон: «Я равняюсь на Люка Шоу и Гарета Бэйла»

    Теги Гарет Бэйл Люк Шоу Райан Сессеньон

    Восходящая звезда «Фулхэма» Райан Сессеньон признался, что его кумиром был крайний защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу и нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл.

    «Кто был моим кумиром? Люк Шоу. Правда! Я всегда равнялся на двух игроков: Люка Шоу и Гарета Бэйла. Когда Шоу выступал на позиции левого защитника в «Саутгемптоне», я обожал наблюдать, как он бороздит весь фланг, создает моменты и забивает голы. Мне хотелось ему подражать. То же самое и с Гаретом Бэйлом», — сообщил Сессеньон The Telegraph.

    В этом сезоне 17-летний англичанин демонстрирует впечатляющую игру, став по-настоящему желанной целью для многих клубов Английской премьер-лиги.

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