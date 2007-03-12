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    Пауло Дибала: «Если бы матч против «Лацио» закончился со счетом 0:0, никто бы не пожаловался»

    Теги Лацио Ювентус серия А Италия Пауло Дибала

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал результат матча 27-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (1:0), в котором форвард отметился голом.

    «Важный гол, который придал мне уверенности. Я могу дальше работать и улучшать игру в течение следующих нескольких месяцев и помогать своим партнерам по команде.

    Этот гол помог достичь хорошего результата в матче с «Лацио», который показывает очень хороший футбол. Это был не самый красивый матч с точки зрения техники. Если бы он закончился со счетом 0:0, никто бы не пожаловался.

    Не знал, сыграю ли 90 минут, так как это был мой первый выход в старте за долгое время. В среду у нас большая игра. Тренер спросил, как я себя чувствую. Все было хорошо, и я забил на последней минуте. Мы были в лучшей физической форме, чем «Лацио», который сыграл 120 минут против «Милана» в середине недели», – сказал Дибала.

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