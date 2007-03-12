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    Алан Дзагоев: «ЦСКА нужно улучшить результативность и добавить в атаке»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Урал Алан Дзагоев Понтус Вернблум

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился впечатлениями после победы над «Уралом» (1:0) в матче 21-го тура чемпионата России.

    «Была тяжелая игра, не все получалось из того, что задумывали. Забили, могли удвоить счет, но не вышло. Создали себе нервотрепку в последние 10 минут. Конечно, в таких случаях нужно дожимать, забивать второй гол и доводить матч спокойно до победы. 

    В перерыве перевели Понтуса в атаку, начали цепляться впереди. Само собой, с подборов начали что-то создавать. Во втором тайме у нас появилось больше моментов, и это привело к голу. 

    Что это было в моем исполнении — удар или подача? Конечно, подача. Такой удар тяжело задумать. Была подача на Понтуса, как говорится, хорошая подача никогда не пропадет. 

    ЦСКА нужно улучшить результативность, надо добавлять в атаке. Вроде в защите все хорошо, даем соперникам создавать минимум моментов, а в атаке есть в чем прибавлять», — сказал Дзагоев в эфире телеканала «Наш футбол».

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