Андреас Гранквист: «Для меня не будет лучшего результата, чем выйти с «Краснодаром» в Лигу чемпионов»

Защитник Андреас Гранквист прокомментировал результат матча 21-го тура чемпионата России против (3:1).

«Третий гол? Я рванул вперед, потом получил хороший пас от Смолова и пытался найти пасом Мамаева. Очень рад, что он забил. Мы знали как сыграл «Зенит», поэтому эта победа для нас очень важна, так как она выводит нашу команду на второе место.

Я всегда стараюсь выложиться на сто процентов для клуба, и этой пятый год с «Краснодаром». Для меня не будет лучшего результата, чем выйти с «Краснодаром» в Лигу чемпионов.

Мы знали, что «Ростов» делает ставку на контратаки и стандарты, поэтому готовились к этому. Сначала нам удалось забить в первом тайме, но позже нам был назначен глупый пенальти. Потом все-таки мы смогли собраться и одержать победу», – сказал Гранквист в эфире телеканала «Наш футбол».