Игорь Шалимов: «Карасев – профессиональный судья. Вопросов к нему у меня никогда не было и не будет»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал победу над «Ростовом» (3:1) в матче 21-го тура чемпионата России.

– Было непросто, но мы этого ожидали. Схема «Ростова» подразумевает плотную позиционную оборону, которую тяжело вскрывать. Мы старались играть в свою игру. Когда повели в счете, стали играть позиционно.

Обычно стараемся действовать более агрессивно. Но сыграли по счету, забили третий гол. Заслужили победу ребята. «Ростов» хорошо защищался.

Мы очень хорошо справились со стандартами. Посмотрели, как «Ростов» играет на угловых, ребята знали, что делать.

– Два пенальти были назначены. Есть какие-то вопросы по ним?

– Карасев – профессиональный судья. Вопросов к нему у меня никогда не было и не будет.

– Как оцените игру Шатова?

– Хорошо сыграл, вписался в команду. Мы рады, что он с нами и поможет решать задачи, – сказал Шалимов в эфире канала «Наш футбол».