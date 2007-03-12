Маурисио Почеттино: «Тоттенхэм» будет бороться, чтобы занять место в первой четверке»

Главный тренер Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Хаддерсфилдом» (2:0) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«В премьер-лиге никогда не бывает легко, и сегодня было тяжело.

Нелегко играть с , потому что нельзя играть в том темпе, в котором хотелось бы. После перерыва мы уже контролировали ситуацию и доминировали. У нас было много шансов.

Выступления Сона последовательны, он помогает команде достичь нужного результата. Сегодняшние три очка позволяют нам занимать очень хорошее положение в таблице.

До конца сезона предстоит долгий путь. Мы будем бороться, чтобы занять свое место в первой четверке», – сказал Почеттино.