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    Маурисио Почеттино: «Тоттенхэм» будет бороться, чтобы занять место в первой четверке»

    Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Хаддерсфилд Маурисио Почеттино Сон Хын Мин

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Хаддерсфилдом» (2:0) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

    «В премьер-лиге никогда не бывает легко, и сегодня было тяжело.

    Нелегко играть с «Хаддерсфилдом», потому что нельзя играть в том темпе, в котором хотелось бы. После перерыва мы уже контролировали ситуацию и доминировали. У нас было много шансов.

    Выступления Сона последовательны, он помогает команде достичь нужного результата. Сегодняшние три очка позволяют нам занимать очень хорошее положение в таблице.

    До конца сезона предстоит долгий путь. Мы будем бороться, чтобы занять свое место в первой четверке», – сказал Почеттино.

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