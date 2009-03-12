Аарон Оланаре: «Возможно, где-то были допущены ошибки, но судья хорошо отработал»

Нападающий «Амкара» Аарон Оланаре дал комментарий после матче 21-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0).

«Сегодня была хорошая игра для нас. Это был непростой матч, но мы завоевали одно очко. Мы вполне наиграли на ничью и очень довольны этим.

Что касается арбитра, то, на мой взгляд, он справился. Возможно, где-то были допущены ошибки, но в целом он хорошо отработал.

Не могу сравнить сегодняшнюю атмосферу с той, что была в Перми (во время матча с «Авангардом» в Кубке России). Там было очень сложно играть, условия были намного хуже. Сегодня игрокам было гораздо комфортнее.

Я чувствую себя в «Амкаре» очень хорошо, неплохо играю. Все хорошо.

Теперь моя главная задача – забить и принести максимум пользы, чтобы сохранить команду в премьер-лиге», сказал Оланаре.

На матче «Зенит» – «Амкар» работал арбитр Владимир Сельдяков.