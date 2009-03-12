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    Аарон Оланаре: «Возможно, где-то были допущены ошибки, но судья хорошо отработал»

    Теги Зенит Амкар премьер-лига Россия Владимир Сельдяков Аарон Оланаре

    Нападающий «Амкара» Аарон Оланаре дал комментарий после матче 21-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0).

    «Сегодня была хорошая игра для нас. Это был непростой матч, но мы завоевали одно очко. Мы вполне наиграли на ничью и очень довольны этим.

    Что касается арбитра, то, на мой взгляд, он справился. Возможно, где-то были допущены ошибки, но в целом он хорошо отработал.

    Не могу сравнить сегодняшнюю атмосферу с той, что была в Перми (во время матча с «Авангардом» в Кубке России). Там было очень сложно играть, условия были намного хуже. Сегодня игрокам было гораздо комфортнее.

    Я чувствую себя в «Амкаре» очень хорошо, неплохо играю. Все хорошо.

    Теперь моя главная задача – забить и принести максимум пользы, чтобы сохранить команду в премьер-лиге», сказал Оланаре.

    На матче «Зенит» – «Амкар» работал арбитр Владимир Сельдяков.

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