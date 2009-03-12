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    Диего Симеоне: «Мы всегда составляли конкуренцию, и навяжем борьбу «Барселоне»

    Теги Барселона Атлетико Лионель Месси Эрнесто Вальверде Диего Симеоне Антуан Гризманн

    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал интервью перед матчем против «Барселоны».

    «Наша цель — совершенствоваться. Мы всегда составляли конкуренцию и будем бороться в воскресенье. Этот матч очень важен. За нашего соперника говорит статистика.

    Вальверде справился с уходом Неймара, изменил систему, которая успешно работала много лет. Он научил всех, что «Барселона» может играть по схеме 4–4–2. Его команда еще ни разу не проиграла в Ла Лиге.

    У «Барселоны» фантастический сезон. Исход игры будут решать мелкие детали.

    У нас есть еще гостевые матчи с «Вильярреалом» и «Реалом». Осталось 12 игр, и мы продолжаем бороться. Нам нужны очки, чтобы дать нам уверенность на остаток сезона.

    Против Месси не работает никакая стратегия. Его невозможно контролировать. Я всегда говорил, что нам надо склонять игру к своей пользе.

    Гризманн находится в оптимальной форме, и я не думаю о его возможном уходе. Антуан экстраординарен, и когда он в лучшей форме, он заслуживает стоять рядом с Месси. Не учитывая первые 3–4 месяца этого сезона, Гризманн всегда стабильно помогал нам», — сказал Симеоне.

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