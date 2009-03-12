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    baltika

    Дмитрий Торбинский о ФНЛ: «Хочется поиграть и насладиться»

    Теги ФНЛ Балтика

    Полузащитник Дмитрий Торбинский прокомментировал своё возвращение в Россию. В феврале он на правах свободного агента перешёл из кипрского «Пафоса» в калининградскую «Балтику».

    «Я решил играть в России. Решил, что для меня так будет лучше, потому что в клубе работает много моих знакомых. Посчитал, что это оптимальный вариант для меня. Команда крепкая и хорошая.

    Хочется вернуться в футбол, начать регулярно играть. Поиграть и насладиться. ФНЛ отличается тем, что там много борьбы. Всё достаточно жёстко агрессивно и самоотверженно. Это своеобразное испытание», — сказал Торбинский.

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