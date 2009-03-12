Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Глава Ла Лиги: «Система видеоповторов увеличит долю справедливости в футболе»

    Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико примера Испания Лига чемпионов Хавьер Тебас

    Глава Ла Лиги Хавьер Тебас дал интервью на мероприятии Web Sport Congress.

    «Использование системы видеоповторов увеличит долю справедливости в футболе. Тестирование началось, и в следующем сезоне в Ла Лиге будут введены видеоповторы. Дальше мы будем расширять эти технологии, и я пока не знаю, сколько инвестиций для этого потребуется.

    Сокращение отрыва «Атлетико» от «Барселоны» — это хорошо, потому что еще недавно все думали, что борьба за чемпионство завершена. Лига всегда должна быть интересной.

    «Реал» должен подойти к ответному матчу Лиги Чемпионов в лучшей форме, но «ПСЖ» может перевернуть ход игры. Даже без Неймара это будет захватывающий матч. Надеюсь, испанские клубы дойдут до конца в Лиге Чемпионов», — сказал Тебас.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться