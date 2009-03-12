Глава Ла Лиги: «Система видеоповторов увеличит долю справедливости в футболе»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас дал интервью на мероприятии Web Sport Congress.

«Использование системы видеоповторов увеличит долю справедливости в футболе. Тестирование началось, и в следующем сезоне в Ла Лиге будут введены видеоповторы. Дальше мы будем расширять эти технологии, и я пока не знаю, сколько инвестиций для этого потребуется.

Сокращение отрыва «Атлетико» от «Барселоны» — это хорошо, потому что еще недавно все думали, что борьба за чемпионство завершена. Лига всегда должна быть интересной.

«Реал» должен подойти к ответному матчу Лиги Чемпионов в лучшей форме, но «ПСЖ» может перевернуть ход игры. Даже без Неймара это будет захватывающий матч. Надеюсь, испанские клубы дойдут до конца в Лиге Чемпионов», — сказал Тебас.