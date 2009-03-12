Жоан Лапорта: «Возможно «ПСЖ» находится в шаге от трансфера Неймара в «Реал»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал интервью на мероприятии Web Sport Congress.

«Возможно «ПСЖ» находится в шаге от трансфера Неймара в «Реал», время покажет. Он находился в такой точке своей карьеры, когда захотел получить «Золотой мяч», и ему нужен был клуб, где он был бы главной звездой.

Сочувствую, что Неймар получил травму, он важный игрок для «ПСЖ», и его будет не хватать в ответном матче Лиги Чемпионов с учетом результата первой игры.

У Пепа Гвардиолы есть вариант заплатить штраф. Как каталонец, я поддерживаю позицию Пепа. Недопустимо, что в такой стране как Испания люди сидят в тюрьме из-за своих политических взглядов, которые они мирно выражают.

Я буду наблюдать за демонстрацией работы системы видеоповторов, но считаю, что она неудобна. Также это дорого — есть другие технологии, которые не так вмешиваются в процесс игры. Они не позволят потерять темп матча. Не думаю, что видеоповторы необходимы, но руководство не согласно с моей позицией», — сказал Лапорта.