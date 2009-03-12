«Наполи» дома проиграл «Роме» – 2:4

В 27-м туре серии А «Наполи» дома уступил «Роме».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Дата проведения
- 3 марта, 22.45, «Сан-Паоло»
- Голы:
- 1:0 – 6 Инсинье, 1:1 – 7 Ундер, 1:2 – 26 Джеко, 1:3 – 73 Джеко, 1:4 – 79 Перотти, 2:4 – 90 Мертенс.
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Наполи –
Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй, Аллан, Жоржиньо (Милик, 75), Зелиньски (Гамшик, 65), Кальехон, Мертенс, Инсинье.
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Рома –
Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Наингголан, де Росси (Эль-Шаарави, 88), Стротман, Ундер (Жерсон, 72), Джеко, Перотти (Пеллегрини, 80).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.