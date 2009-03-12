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    «Наполи» дома проиграл «Роме» – 2:4

    Теги Рома серия А Италия Наполи

    В 27-м туре серии А «Наполи» дома уступил «Роме».

    Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи

    Наполи – Рома 2:4 (1:2, 1:2)
    Дата проведения
    3 марта, 22.45, «Сан-Паоло»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 6 Инсинье, 1:1 – Ундер, 1:2 – 26 Джеко, 1:3 – 73 Джеко, 1:4 – 79 Перотти, 2:4 – 90 Мертенс.
    НаполиРейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй, Аллан, Жоржиньо (Милик, 75), Зелиньски (Гамшик, 65), Кальехон, Мертенс, Инсинье.
    РомаАлиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Наингголан, де Росси (Эль-Шаарави, 88), Стротман, Ундер (Жерсон, 72), Джеко, Перотти (Пеллегрини, 80).
    Предупреждения:
    Мертенс (54), Фасио (55), Джеко (86).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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