Кака: «Советую Бэйлу быть терпеливее и не давить на самого себя»

Бывший футболист мадридского «Реала» Кака дал интервью Marca.

«Я понимаю, через какие трудности проходит Бэйл, но он все-таки трижды выиграл Лигу Чемпионов в отличие от меня (смеется). Я хорошо выступал в Мадриде, поэтому могу посоветовать Гарету быть терпеливым с самим собой. На него уже и так давит пресса, болельщики и партнеры по команде.

Игроки в команде поддерживают тебя, но когда ты травмирован и видишь как все тренируются, это тяжело и это иной тип давления. Никто не застрахован от травм. Когда они происходят постоянно, начинаешь сомневаться в своих способностях, и это играет против тебя. Худший враг травмированных футболистов — они сами.

Никогда не думал, что Роналду сможет добиться такого успеха. Уверен, он и сам об этом не думал. Пять «Золотых мячей», его голы за «Реал»… Конечно, все мечтают о таком, но невозможно мечтать о таком фантастическом успехе в «Реале».

Криштиану остался в Мадриде, и спустя несколько лет он добивался индивидуальных наград, но клуб не побеждал. Теперь Роналду помогает «Реалу» выигрывать титулы. Криштиану — великий футболист, и мадридские болельщики гордятся им. Мне повезло, что я смог поиграть с ним на протяжении 4 лет. Я скажу своим детям, что их отец играл с Роналду, одним из лучших футболистов в истории», — сказал Кака.