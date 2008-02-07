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    Кристиан Нобоа: «Оказываю давление на «Зенит», чтобы вернуться в «Эмелек»

    Теги Зенит Кристиан Нобоа премьер-лига Россия возможные трансферы Эмелек высшая лига Эквадор

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа не исключил, что может перейти в эквадорский «Эмелек» на правах аренды. 

    «Аренда – это реально, но только на четыре-пять месяцев. Пока в клубе мне ничего по этому поводу не говорили. Я оказываю давление на «Зенит», чтобы вернуться в «Эмелек», – сказал Нобоа. 

    32-летний игрок хочет покинуть петербургский клуб из-за высокой конкуренции. В текущем сезоне он сыграл в российской премьер-лиге только 2 матча. 

    При этом его контракт с «Зенитом» действует до 2020 года. 

    Нобоа о своем будущем: «Просто хочу играть. С такой конкуренцией, как в «Зените», это непросто»

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