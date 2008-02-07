Кристиан Нобоа: «Оказываю давление на «Зенит», чтобы вернуться в «Эмелек»

Полузащитник Кристиан Нобоа не исключил, что может перейти в эквадорский на правах аренды.

«Аренда – это реально, но только на четыре-пять месяцев. Пока в клубе мне ничего по этому поводу не говорили. Я оказываю давление на «Зенит», чтобы вернуться в «Эмелек», – сказал Нобоа.

32-летний игрок хочет покинуть петербургский клуб из-за высокой конкуренции. В текущем сезоне он сыграл в российской премьер-лиге только 2 матча.

При этом его контракт с «Зенитом» действует до 2020 года.

Нобоа о своем будущем: «Просто хочу играть. С такой конкуренцией, как в «Зените», это непросто»