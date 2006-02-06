Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Эмилио Бутрагеньо: «Реал» должен выступать лучше»

    Теги Реал Мадрид примера Испания Эмилио Бутрагеньо

    Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал ничью с «Леванте» (2:2) в матче чемпионата Испании.

    «Мы дважды вели в счете. Казалось, самое трудное уже позади, но мы позволяли сопернику отыграться. Нужно избегать таких ситуаций, чтобы не возвращаться домой недовольными. Но это случилось, и хотелось бы знать почему.

    У нас много мастеровитых игроков, и мы должны выступать лучше. Но доминирование на поле, увы, не воплощается в результаты», – сказал Бутрагеньо.

    После 21 матча «Реал» занимает в таблице примеры 4-е место.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться