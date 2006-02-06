Эмилио Бутрагеньо: «Реал» должен выступать лучше»

Директор Эмилио Бутрагеньо прокомментировал ничью с «Леванте» (2:2) в матче чемпионата Испании.

«Мы дважды вели в счете. Казалось, самое трудное уже позади, но мы позволяли сопернику отыграться. Нужно избегать таких ситуаций, чтобы не возвращаться домой недовольными. Но это случилось, и хотелось бы знать почему.

У нас много мастеровитых игроков, и мы должны выступать лучше. Но доминирование на поле, увы, не воплощается в результаты», – сказал Бутрагеньо.

После 21 матча «Реал» занимает в таблице примеры 4-е место.